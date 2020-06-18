خبراء إيطاليون يشاركون في إزالة الألغام جنوب طرابلس

خبير إيطالي خلال حديثه مع فرق نزع الألغام في إحدى المناطق جنوب طرابلس، 18 يونيو 2020، (السفارة الإيطالية)

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا مشاركة البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم، مع المهندسين العسكريين الليبيين، في أنشطة إزالة الألغام جنوب طرابلس.

ونشرت السفارة صورا لجانب أعمال اللجنة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها تسعى إلى منع وقوع إصابات جديدة في العاصمة.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، بدء تعاون ثنائي مع الجانب الإيطالي لإزالة الألغام جنوب العاصمة طرابلس، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين.

وقالت، في بيان، إن حكومة الوفاق تسعى «بشكل حثيث للتعاون مع عديد الدول على رأسها تركيا وإيطاليا والمنظمات المعنية للعمل على البحث وإزالة كل الألغام لضمان عودة آمنة للمواطنين إلى بيوتهم وأملاكهم».

جانب من أعمال إزالة الألغام