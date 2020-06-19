وصول شاحنات وقود محملة بالبنزين إلى بني وليد

شاحنتان محملتان بالوقود لدى وصولهما إلى بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي في بلدية بني وليد، اليوم الجمعة، وصول عدد من شاحنات الوقود من مستودع مصراتة النفطي إلى المدينة محملة بكميات كبيرة من البنزين.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن محطات الوقود ستفتح أبوابها بعد تفريغ شحنات الوقود، منوها بأن شحنات وقود أخرى ستصل تباعا إلى المدينة.

ودعا المجلس البلدي بني وليد جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام والتنظيم أثناء عملية التوزيع وإبلاغ اللجنة بأي ملاحظات على محطات الوقود لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

يشار إلى أن محطات التوزيع في بلدية بني وليد تعاني منذ أشهر نقصا كبيرا في الوقود بسبب إيقاف عملية التزود من مستودعات شركة البريقة بالمنطقة الغربية.