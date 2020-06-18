الجامعة العربية تشيد بتعامل حكومة الوفاق «الحازم والسريع» في قضية العمال المصريين

اجتماع وزاري في جامعة الدول العربية، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بعودة العمال المصريين، «الذين كانوا محتجزين في ليبيا» إلى الأراضي المصرية اليوم الخميس، مشيدة بـ«الدور الذي اضطلعت به حكومة الوفاق في تعاملها الحازم والسريع مع الجريمة».

كما أشادت الجامعة العربية بـ«جهود مؤسسات الدولة المصرية في متابعة هذه القضية منذ بدايتها وتعاملها معها إلى أن تم الإفراج عن العمال وتأمين سلامتهم»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن ارتياح الجامعة لـ«سرعة حسم هذه القضية ومعالجتها بهذا الشكل الناجح»، أثنى على «الدور الذي اضطلعت به حكومة الوفاق في تعاملها الحازم والسريع مع جريمة احتجاز العمال المصريين»، حسب البيان.

كما نوه المصدر بـ«ما أعلنت عنه الجهات الأمنية المختصة بشأن التحقيق في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، وما قامت به من جهد في سبيل الإفراج عن العمال والتعاون مع الحكومة المصرية في تأمين عودتهم إلى مصر».

.. وأيضا «داخلية الوفاق» تعلن القبض على المتورطين في واقعة الإساءة للعمالة المصرية

وفي وقت سابق اليوم، ثمنت مصر جهود «المؤسسات والسلطات الأمنية في ليبيا، التي أسفرت عن سرعة الإفراج عن العاملين المصريين الذين كانوا محتجزين» في ترهونة.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأربعاء، ضبط المتورطين في واقعة الإساءة إلى عدد من العمال المصريين، التي جرى تداولها أخيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت، الثلاثاء، من رصد مكان واقعة الإساءة إلى مجموعة من العمالة المصرية، وكشفت هوية المتورطين، وضبطتهم، مشيرة إلى أن المجني عليهم بحالة صحية جيدة ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي.