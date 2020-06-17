«داخلية الوفاق» تعلن القبض على المتورطين في واقعة الإساءة للعمالة المصرية

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية «التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي»، منوهة إلى أنه سيجري «الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص».

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كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والمصري «لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي»، كما أن «الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري».

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها «ستلاحق بحزم وبكل جدية كل مَن ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز».