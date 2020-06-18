وزير الخارجية التركي: ناقشنا وقف دائم لإطلاق النار خلال زيارتنا إلى ليبيا

اجتماع الوفد التركي مع فائز السراج، 17 يونيو 2020. (المجلس الرئاسي)

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إنه بحث سبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي في ليبيا، والتعاون في مجال الطاقة خلال زيارة «مفيدة للغاية» للاجتماع بمسؤولين في العاصمة الليبية طرابلس، حسب وكالة «رويترز».

وأدلى الوزير التركي بالتصريحات لصحفيين عقب عودته إلى تركيا بعد الرحلة التي رافقه فيها ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا، سرحان أكسن، ورئيس المخابرات، هاكان فيدان، وعددٍ من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

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واجتمع الوفد التركي صباح، الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

كما التقى الوفد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس لجنة التنمية والمشروعات الاقتصادية، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ورئيس لجنة مكافحة الفساد، ورئيس اللجنة القانونية، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية، حسب بيان لمجلس الدولة.

وتركزت الاجتماعات على مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، إلى جانب عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري، التي وقعتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية في نوفمبر الماضي.