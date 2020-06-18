المشري يناقش مع الوفد التركي «مرحلة ما بعد الاستقرار» واستكمال تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني

اجتماع المشري مع الوفد التركي بطرابلس، 17 يونيو 2020. (مجلس الدولة)

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأربعاء، رفقة النائب الأول لرئيس المجلس، محمد بقي، ومقرر المجلس محمد أبوسنينة، وفدًا تركيًّا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية، مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا، سرحان أكسن، ورئيس المخابرات، هاكان فيدان وعددٍ من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، رئيس لجنة التنمية والمشروعات الاقتصادية، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ورئيس لجنة مكافحة الفساد، ورئيس اللجنة القانونية، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية، حسب بيان لمجلس الدولة.

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وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، إضافة إلى عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة، وذلك في إطار «توثيق روابط الأخوة والصداقة بين البلدين»، حسب البيان المنشور على صفحة مجلس الدولة بموقع «فيسبوك».

ملفات اللقاء

كما تطرق الاجتماع إلى ملف عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة إلى آليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، واستكمال تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين الطرفين في نوفمبر الماضي؛ خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، علاوة على المستجدات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد الصلاحيات البحرية.

وفي تصريحات أعقبت الاجتماع، قال المشري إن زيارة الوفد التركي تأتي ضمن المساعدة على «إنهاء التمرد وبسط سلطان الدولة الليبية من خلال حكومة الوفاق الوطني على كامل ليبيا»، وتهدف إلى «المساعدة في بناء الدولة الليبية وتكوين مؤسساتها».

لا دور لحفتر

وأوضح المشري أن الاجتماع تناول البدء في تنفيذ مشروعات التنمية في البلاد، ومرحلة «ما بعد الاستقرار والذهاب للانتخابات لاستكمال العملية السياسية»، مؤكدًا إصراره خلال الاجتماع على الاستمرار في «صد العدوان وبسط سلطان حكومة الوفاق على كامل الدولة الليبية».

كما أكد المشري خلال لقائه بالوفد التركي على ثوابة مجلس الدولة من أنه «لن يكون بأي شكل من الأشكال وفي أي مرحلة؛ أي دور (للقائد العام للجيش)، خليفة حفتر».

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى عودة الشركات التركية خاصة في بعض المجالات المهمة كالكهرباء والبنية التحتية وشركات النظافة والمطارات والموانئ، لافتًا إلى أن زيارة الوفد التركي ستتبعها زيارات للجانب الليبي لاسطنبول وأنقرة.

وبخصوص المفاوضات بين الروس والأتراك حول الملف الليبي، قال المشري إن هذه المفاوضات «قائمة على الثوابت التي يعترف بها مجلس الدولة وحكومة الوفاق».

يشار إلى اجتماع الوفد التركي صباح، الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

وناقش الطرفان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري، إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة.

اجتماع المشري مع الوفد التركي بطرابلس، 17 يونيو 2020. (مجلس الدولة)

اجتماع المشري مع الوفد التركي بطرابلس، 17 يونيو 2020. (مجلس الدولة)

اجتماع المشري مع الوفد التركي بطرابلس، 17 يونيو 2020. (مجلس الدولة)