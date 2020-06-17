«بلدي زليتن» يطالب شركة الكهرباء بسرعة استكمال بناء محطة سوق الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 08:41 صباحا
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المجلس البلدي زليتن الشركة العامة للكهرباء بسرعة استكمال باقي أعمال محطة الكهرباء في منطقة سوق الثلاثاء.

وأشار المجلس إلى أن المحطة ستخفف الأحمال وتغطية التيار الكهربائي بالمنطقة، التي يقطنها 90 ألف نسمة، فضلا عن توفير الخدمة للنشاط الاقتصادي والمرافق الخدمية المختلفة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وخصصت للمحطة قطعة أرض بمساحة سبعة آلاف متر مربع، وستسهم في تخفيف الأحمال عن محطة كهرباء «حكمون»، وقد بدأت الأعمال التنفيذية للسياج المحيط بها.

ودعا المجلس البلدي إلى التعجيل باستكمال أعمال المحطة من شحن لمعداتها، والاستفادة منها قبل ذروة الأحمال الصيفية، مؤكدا استعداده للتعاون ودعم المشروع بالمتاح من الإمكانات.

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