مالطا تدعو إلى تحالف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 10:58 مساء
وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو. (الإنترنت)

حث وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، نظراءه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خلال اجتماع عبر الفيديو اليوم، على إقامة تحالف ليحظى بثقة الليبيين للمساعدة في إنهاء «الحرب الأهلية الجارية».

 وقال الوزير، الذي طالما جادل في أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تكثيف جهوده في ليبيا، إن هدف التحالف يجب أن تكون ليبيا واحدة لليبيين، وليس «مسرح حرب، حيث يتم لعب المصالح الجيوسياسية والطاقة بالوكالة»، حسب موقع newsbook.

وأصر بارتولو على أهمية الجمع بين الليبيين من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتشكيل مستقبلهم.

 وقال: «إذا حدد مصير ليبيا من قبل غير الليبيين، فسيكون ذلك ضد مصلحة الشعب الليبي ولن يكون هناك استقرار وسلام طويل الأمد في ليبيا، كما سيكون ضد مصلحة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».

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