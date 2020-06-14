مستشفى الهواري: استقبلنا حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد

غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام ببنغازي أن المستشفى استقبل حالة جديدة أعلن عن إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي لـ«بوابة الوسط»، الأحد، استقبلنا «حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رجل في الاربعينات من العمر وهو من سكان بنغازي عائد من اجازة بمدينة سبها، وجرى نقل المخالطين له و وضعهم في الحجر الصحي بمركز بنغازي الطبي في برج الامل البرج».

ولفت العريبي إلى أن الحالة يجري «تقديم افضل الخدمات الطبية و الاحترازية من قبل الطاقم الطبي في مستشفى الهواري و وضعها مستقر وبصحة جيدة»، مشيرًا إلى أن مستشفى الهواري استقبل، الأسبوع الماضي، حالة مصابة بفيروس «كورونا»، وهي امرأة كانت في جمهورية مصر بعد تحويلها إلى مكان الحجر الصحي بالفندق.

وفي السياق ذاته أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتي وفاة وحالة شفاءة واحدة خلال الأحد، وبحسب المركز في بيان اليوم، فإن حالتي الوفاة تم تسجيلهما داخل غرف العزل بمدينة سبها، ليرتفع إجمالي الوفيات في ليبيا بالمرض، إلى 10 حالات، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 63 متعافيا.

ولفت المركز إلى أن الحالات المصابة الأحد شملت 4 في طرابلس، منها حالة لامرأة من الفليبيين، وحالتان جديدتان، وحالة قادمة من الجنوب الليبي، فيما سجلت سبها 9 حالات منها 7 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.

وفي صبراتة تم تسجيل 7 حالات مخالطين و5 حالات مخالطين في جنزور، وحالة من نيجيريا تم تسجيلها في مصراتة.

ولفت البيان إلى تسجيل 3 حالات في بنغازي بينها حالتان مخالطتان وحالة جديدة، كما تم تسجيل 4 حالات في البيضاء منها حالة لمصري الجنسية و3 جالات عائدة من مصر، بالإضافة إلى أن زليتن سجلت أيضا حالة قادمة من الجنوب، فيما تم تسجيل حالتي إصابة عائدتين من تونس في مطار مصراتة.

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ووفق البيان فقد ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة فيما تعافى 63 حالة، وسجلت ليبيا 10 وفيات بالمرض حتى الآن.