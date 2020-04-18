بالصور: تجهيز 20 غرفة لإقامة الأطقم الطبية بمستشفى الهواري

غرف لإقامة الأطقم الطبية العاملة بمستشفى الهواري. (الوسط)

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي تجهيز 20 غرفة لإقامة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى، الدكتور عبد الرحمن يوسف ل«بوابة الوسط» السبت، قمنا ب«استكمال وإضافة عدد 5 مركبات سكنية تحتوي على 20 غرفة و5 حمامات مجهزة ومؤثثة بالكامل بكافة الكماليات».

ولفت الدكتور عبد الرحمن يوسف إلى أنه بذلك «يصل عدد الغرف المخصصة للأطقم الطبية المقيمة إلى 20 غرفة مجهزة، منها 10 غرف للطاقم النسائي و10 غرف للطاقم الرجالي».

وقدم مدير مستشفى الهواري العام «الشكر لشركة التعاون الشامل للمقاولات والاستثمار على ووقوفهم ومجهوداتهم من أجل إنجاز ذلك في وقت قياسي ودون أي مقابل مادي».

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يذكر أن إدارة مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي قامت الأسبوع الماضي بتجهيز 34 سريرًا بالعناية الفائقة و100 بقسم الإيواء الخاص بالحجر الصحي لحالات المصابين بفيروس «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد».

غرف لإقامة الأطقم الطبية العاملة بمستشفى الهواري. (الوسط)

غرفة لإقامة الأطقم الطبية العاملة بمستشفى الهواري. (الوسط)

غرف لإقامة الأطقم الطبية العاملة بمستشفى الهواري. (الوسط)