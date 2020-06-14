النائبة صباح جمعة تنفي امتلاكها أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 14 يونيو 2020, 07:01 مساء
عضوة مجلس النواب صباح جمعة الحاج، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت النائبة عن مدينة ترهونة صباح جمعة، اليوم الأحد، صحة ما ينشر على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي باسمها.

وقالت جمعة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنها لا تملك أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن ما ينشر باسمها مزور وليس له أساس من الصحة.

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