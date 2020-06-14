النائبة صباح جمعة تنفي امتلاكها أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت النائبة عن مدينة ترهونة صباح جمعة، اليوم الأحد، صحة ما ينشر على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي باسمها.
وقالت جمعة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنها لا تملك أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن ما ينشر باسمها مزور وليس له أساس من الصحة.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء