بلدية طبرق تبحث استكمال مرافق المصرف التجاري الوطني الجديد

فرج بو الخطابية مع مسؤولي الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني. 13 يونيو 2020. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، إمكانية إعادة العمل على إكمال مرافق المصرف التجاري الوطني الجديد بطبرق.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن بو الخطابية اجتمع مع مسؤولي الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني، موضحين أن إفتتاح الفرع الجديد سوف يساهم بشكل كبير في معالجة الإختناق الحاصل بالمصارف التجارية العاملة بالمدينة.

وأضاف المكتب أن المجتمعين تطرقوا للعراقيل التي تواجه المصرف من حيث الافتتاح وتذليل كافة العقبات أمام الإدارة الجديدة، مؤكدا أن المصرف سيقدم خدمات جديدة ومتطورة للزبائن.

وحضر الإجتماع مدير مصلحة الأملاك ومدير التخطيط العمراني، ومدير مركز طبرق الطبي وشركة الكهرباء ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.