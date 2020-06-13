«الرئاسي» يتهم قوات القيادة العامة بـ«زراعة ألغام في لعب أطفال»

أحد أفراد قوات حكومة الوفاق خلال تفكيكه لغما في حي بجنوب طرابلس، 20 مايو 2020، (بركان الغضب)

اتهم المجلس الرئاسي، اليوم السبت، قوات القيادة العامة بـ«زراعة ألغام في لعب أطفال»، قبل الانسحاب من محيط العاصمة طرابلس.

وذكر بيان صادر عن المجلس أن «الألغام مخبأة في لعب الأطفال وفي كل زوايا المنزل وأركانها بطريقة خبيثة تنم عن رغبة في الانتقام»، محذرا من أن «الوضع في جنوب طرابلس يمثل خطرا داهما للنازحين لو عادوا إلى مساكنهم»، وفق المكتب الإعلامي للسراج.

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ويباشر فريق تركي متخصص في إزالة الألغام باشر عمله في مناطق جنوب طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى شهدت اشتباكات خلال الفترة الماضية، وفقما أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الخميس. ويوم الأربعاء، لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين جراء انفجار ألغام بمناطق عين زارة ووادي الربيع جنوب طرابلس، حسب الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي.