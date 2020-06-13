الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في ليبيا.. 409 إصابات وأكثر من 14 ألف عينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 10:24 صباحا
جانب من عملية فصل بلازما دم المتعافين من فيروس «كورونا» في ليبيا. (صحة الوفاق)

سجلت ليبيا 409 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» منذ وصول الفيروس إلى البلاد، بينما توفي ستة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي أكد إجراء 14 ألفا و903 عينات حتى أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، إن المركز تسلم 687 عينة أمس الجمعة، قادمة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس بواقع 17 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 11 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 42 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 109 عينات، ومختبر مستشفى الكويفية 77 عينة.

كما تسلم المركز خمس عينات من مختبر المركز المرجعي زليتن، و130 عينة من المركز الوطني للصحة الحيوانية، و135 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، وجاءت نتائج 671 عينة سالبة، و16 عينة موجبة.

وتمثلت العينات الإيجابية الجديدة، في عشرة مخالطين، وحالتين جديدتين، وثلاث حالات قادمة من الجنوب، وواحدة عائدة من السفر، وحتى أمس وصل عدد الوفيات إلى ست بعد وفاة حالة جديدة.

وبلغت العينات التي أجريت للكشف عن الفيروس حتى الجمعة 14 ألفا و903، ثبت إيجابية 409 عينات، ولا يزال 344 حالة منها نشطة.

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