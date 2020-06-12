«بلدي غريان» يعلن توفير 60 مليون دينار سيولة لمصارف المدينة

شعار بلدية غريان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غريان توفير 60 مليون دينار سيولة نقدية لفروع المصارف التجارية بالبلدية، بعد محادثات بين ممثلي المجلس ومسؤولي فرع إدارة مصرف ليبيا المركزي بغريان.

وقال رئيس لجنة الأزمة بالبلدية صلاح بركات إنه سيتم الشروع في آلية توزيع السيولة على جميع فروع المصارف التجارية بالمدينة، حسب القيم المخصصة لكل فرع، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

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وأوضح بركات أن السحب سيكون عن طريق مختاري المحلات فور الانتهاء من توزيع المبلغ على المصارف.

يشار إلى أن مجلس غريان البلدي حاول التوصل إلى اتفاق لزيادة قيمة السيولة النقذية المخصصة لفروع المصارف بالمدينة، لكن اتفق على 60 مليونا فقط.