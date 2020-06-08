صيانة بئر مياه في غريان

التشغيل التجريبي لبئر مياه في غريان، 7 يونيو 2020، (المجلس البلدي غريان)

أعلن مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي في غريان عبدالباقي العماري الانتهاء من صيانة بئر المياه الكميشات.

وقال العماري إن إنتاجية البئر تصل إلى 30 متر مكعب مياه في اليوم، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي له، حسب بيان المجلس البلدي غريان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأوضح العماري حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة في سير العمل على أكمل وجه بالبئر، مؤكدا استمراية العمل بالآبار المتبقية إلى حين استكمال المشروع.

يشار إلى أن الشركة بالتعاون مع المجلس البلدي غريان تعاقدت على صيانة 13 بئرا، من أجل حل إشكالية نقص المياه التي تعاني منها المدينة.