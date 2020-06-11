حجر صحي لـ 185 عائدا من مصر إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 01:49 صباحا
طاقم طبي قم بالكشف على العائدين إلى مطار طبرق من مصر. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية في طبرق اتخاذ الإجراءات الطبية لأكثر من 185 عائد من مصر عبر مطار طبرق الدولي، وإخضاعهم للحجر الصحي.

وأجرت اللجنة التحاليل عن طريق فريق التدخل السريع التابعة لها، مشيرة إلى دخول العائدين للحجر الصحي بفندق دار السلام، حسب بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الخميس.

وطالب رئيس اللجنة الدكتور فرج عبد الله الجالي جميع العائدين بالالتزام بالحجر وعدم التجمع والتباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة الجميع.

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا إلى 378 حالة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تسجيل 19 حالة إيجابية جديدة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة
ليبيا
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تختبر عقارا كدواء ولقاح لـ«كورونا»