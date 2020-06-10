أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة شمالا واستمرار موجة الحر جنوبا

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق شمال ليبيا أجواء معتدلة، مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال والوسط والدواخل، واحتمالية سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية اليوم وغدا، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و45 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و32 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية، وبين 37 و41 درجة مئوية على المناطق من اجدابيا إلى جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.