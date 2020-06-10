حظر تجول كامل في زوارة 3 أيام لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 11:45 صباحا
مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت غرفة الطوارئ لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد» في بلدية زوارة فرض حظر تجول كامل لمدة 72 ساuة بدءا من الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الغرفة إن القرار ينطبق على أهالي المدينة المقيمين خارجها، حسب بيان بلدية زوارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جاء القرار بعد اجتماع طارئ للغرفة أمس الثلاثاء، لمناقشة توصيات اللجنة الاستشارية الطبية، وبعد تسجيل إصابات بالفيروس في المناطق المجاورة.

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يذكر أن المجلس البلدي غدامس أعلن تطبيق حظر كامل للتجول بدءًا من ظهر اليوم الأربعاء ولمدة 48 ساعة؛ لمواجهة انتشار فيروس «كورنا المستجد»، بعد تسجيل حالتيْن لمواطنيْن عائديْن من تونس، إذ دعا المجلس الأهالي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لما يسببه تفشي الوباء من خطر.

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