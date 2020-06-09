مدير مستشفى غدامس يروي تفاصيل اكتشاف إصابتين بـ«كورونا» في البلدية

مؤتمر اللجنة العليا لإدارة الازمة ببلدية غدامس، 9 يونيو 2020، (المجلس البلدي غدامس)

روى مدير مستشفى غدامس العام محمد عمر الثني تفاصيل تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية أمس الإثنين.

وقال الثني إن الحالتين قدمتا من تونس يوم 20 مايو الماضي، ووضعتا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، رغم أن العينات لم تظهر إصابتهما بالفيروس، لكن العينة الأخيرة التي سحبت في نهاية فترة الحجر جاءت إيجابية، حسب كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حضره عضو المجلس البلدي غدامس أحمد عثمان، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع غدامس، أحمد الثني.

من جانبه أكد مدير مركز مكافحة الأمراض فرع غدامس أن فرق الرصد والاستجابة السريعة باشرت منذ صباح اليوم تجميع عينات من المخالطين للحالتين، واتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، مع فرض حجر تام على أقربائهم من الدرجة الأولى.

واليوم أعلن المجلس البلدي غدامس، تطبيق حظر كامل للتجول بدءًا من ظهر غدٍ الأربعاء ولمدة 48 ساعة، لمواجهة الفيروس، كما دعا المجلس الأهالي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لما يسببه تفشي الوباء من خطر.