مدير مستشفى غدامس يروي تفاصيل اكتشاف إصابتين بـ«كورونا» في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 03:02 مساء
مؤتمر اللجنة العليا لإدارة الازمة ببلدية غدامس، 9 يونيو 2020، (المجلس البلدي غدامس)

روى مدير مستشفى غدامس العام محمد عمر الثني تفاصيل تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية أمس الإثنين.

وقال الثني إن الحالتين قدمتا من تونس يوم 20 مايو الماضي، ووضعتا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، رغم أن العينات لم تظهر إصابتهما بالفيروس، لكن العينة الأخيرة التي سحبت في نهاية فترة الحجر جاءت إيجابية، حسب كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حضره عضو المجلس البلدي غدامس أحمد عثمان، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع غدامس، أحمد الثني.

من جانبه أكد مدير مركز مكافحة الأمراض فرع غدامس أن فرق الرصد والاستجابة السريعة باشرت منذ صباح اليوم تجميع عينات من المخالطين للحالتين، واتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، مع فرض حجر تام على أقربائهم من الدرجة الأولى.

واليوم أعلن المجلس البلدي غدامس، تطبيق حظر كامل للتجول بدءًا من ظهر غدٍ الأربعاء ولمدة 48 ساعة، لمواجهة الفيروس، كما دعا المجلس الأهالي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لما يسببه تفشي الوباء من خطر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
باشاغا: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان من بعض العناصر الأمنية
ليبيا
إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا
ليبيا
«أفريكوم» تكشف عن دورها في مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد «المغرب الإسلامي»
دولى
بلدية طرابلس المركز تعلن خدمة «راتبك»
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد في المركز 92 عالمياً والثالث أفريقياً
رياضة محلية
السيسي وبوتين مصممان على إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الباحث المفكر الدكتور على فهمي خشيم
ثقافة وفن
الأزهر يصدر فتوى بشأن بلازما المتعافين من «كورونا».. ويحذر من الامتناع
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«آي بي إم» تتوقف عن بيع برمجيات التعرف على الوجوه.. إليك السبب