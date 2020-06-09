حظر تجول كامل في غدامس 48 ساعة لمواجهة «كورونا»

مدينة غدامس القديمة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن المجلس البلدي غدامس، اليوم الثلاثاء، تطبيق حظر كامل للتجول بدءًا من ظهر غدٍ الأربعاء ولمدة 48 ساعة.

جاء ذلك الإجراء لمواجهة انتشار فيروس «كورنا المستجد»، بعد تسجيل حالتيْن لمواطنيْن عائديْن من تونس، إذ دعا المجلس الأهالي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لما يسببه تفشي الوباء من خطر، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما حذر المجلس من مخالطة الحالتين المصابتين أو المخالطين لهما، مؤكدًا تعرض مَن يخالف التعليمات إلى المساءلة القانونية، مشيرا إلى أن برنامجي «طبيبك لبيتك» و«حاجتك توصل لعندك» سيكونان مفعلين من لحظة بداية الغلق الكلي.