الكويت ترحب بـ«إعلان القاهرة» بشأن الأزمة الليبية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت دولة الكويت بـ«إعلان القاهرة» بشأن الأزمة الليبية، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الجهودة الرامية لجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، إن دولة الكويت ترحب بالمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري، وتؤكد دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية لجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية الأمم المتحدة وبما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها.

وأوضحت الوزارة أن ترحيبها جاء انطلاقا من دعمها ومساندتها لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة التي أطلقها في شهر مارس الماضي، لوقف عالمي لإطلاق النار في جميع مناطق النزاعات لتوحيد الجهود للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مجددة مطالبها المستمرة لكافة الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار في ليبيا حقنا لدماء الأشقاء.

السيسي يعلن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق بين عقيلة صالح وحفتر (فيديو)

وتشتمل المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، باتفاق من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، على عدة نقاط، منها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما تتضمن المبادرة «إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلًا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)»، إلى جانب مسارات سياسية وأمنية واقتصادية.