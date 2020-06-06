إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية.. 6 توصيات للمجلس الرئاسي مع تفاقم الوضع الوبائي الليبي

اجتماع اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا». 6 يونيو 2020. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، باتخاذ ستة إجراءات على خلفية تفاقم الوضع الوبائي الليبي بارتفاع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 182 حالة نشطة.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة اجتماعا عاجلا اليوم، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة، برئاسة وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، وحضور رئيس اللجنة العلمية الاستشارية د.خليفة البكوش.

وبحسب بيان للجنة اليوم، فإن التوصيات شملت إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج واستمرار إقفال المساجد إلى حين إشعار آخر، واستمرار الحظر الكامل لمناطق الجنوب، واستمرار الحظر الجزئي على ما هو عليه في باقي البلاد لمدة عشرة أيام، اعتبارا من غدٍ الأحد من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا.

كما شملت التوصيات، استمرار إغلاق المحلات الكبرى والأسواق، بما فيها محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن، ومنع كل التجمعات، بما في ذلك المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية منعا باتا.

ووفق البيان شملت التوصيات أيضا استمرار العمل الإداري في كل المؤسسات الإدارية بنسبة 10% فقط من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، مع ضرورة وضع كل التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكل مظاهرها.