سحب 41 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 11:51 صباحا
أجهزة طبية مقدمة إلى مستشفى زليتن التعليمي، 6 أبريل 2020، (الإنترنت)

أرسل الفريق الطبي التابع للجنة إدارة أزمة فيروس «كورونا المستجد» في زليتن 41 عينة إلى المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ظهرت بعض نتائجها، ولم تظهر الأخرى بعد.

وتوزعت العينات إلى أربعة مخالطين بتاريخ 3 يونيو وجاء نتيجتهم سلبية، و15 عائدا ومخالطا بتاريخ 4 يونيو وجاءت نتيجتهم سلبية، حسب «إذاعة زليتن المحلية»، اليوم السبت.

كما شملت العينات 22 عينة لعائدين ومخالطين بتاريخ 5 يونيو، لكن لم يتم الاتصال بقسم العزل زليتن من قبل المركز الوطني حتى تاريخ اليوم لإطلاعه على نتيجة التحليل الخاصة بهذه العينات.

وأشار الفريق الطبي إلى أنه بإمكان جميع من سحبت منهم مسحات أنفية تسلم بطاقة خلوهم من الفيروس بعد ثلاثة أيام من أخذ المسحة ما لم تكن نتيجة تحليلهم إيجابية.

وأمس الجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس، 18 حالة منها فقط في سبها، ليصل إجمالي الحالات في عموم البلاد إلى 239 حالة.

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