لجنة مجابهة «كورونا» بـ«الوفاق» توصي باستمرار الإغلاق الكامل لمدن الجنوب 10 أيام إضافية

وكيل وزارة الداخلية خلال لقاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية, 16 مايو 2020. (العليا لمجابهة جائحة كورونا)

أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق، الخميس، في اجتماعها الثلاثين، وبحضور رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بالاستمرار في إغلاق مدن الجنوب بشكل كامل لمدة عشرة أيام إضافية.

كما أوصت اللجنة في رسالة وجهتها إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتمديد حظر التجول الجزئي على أن يكون من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع الالتزام بضرورة ارتداء الكمامات التنفسية، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وسمحت اللجنة العليا في توصياتها لأصحاب المكاتب الاستشارية، ومكاتب المحاماة، ومحرري العقود، وأصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم والمتمثلة في المحال الصغيرة، والمشاريع الصغرى مع ضرورة الالتزام بقواعد وإرشادات التباعد الجسدي.

وشملت قائمة المسموح بممارسة عملها بشروط كلا من «أصحاب ورش صيانة السيارات، وأصحاب ورش صيانة المعدات الكهربائية والإلكترونية، وأصحاب ورش النجارة والحدادة، وأصحاب بيع وصيانة الإطارات ومحلات قطع الغيار».

وأكدت اللجنة في توصياتها الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح ووسائل النقل الجماعي. وبالنسبة للمصارف أوصت اللجنة بافتتاحها من الساعة الثامنة حتى الثانية ظهرًا، مع استخدام صفحات التواصل الاجتماعي لتحديد مواعيد السحب لكل مواطن لمنع الازدحام.

وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي (الحرس البلدي والشرطة) في تطبيق الحظر في جميع أنحاء البلاد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة مع مخالفي الإجراءات الاحترازية، وضرورة العمل بمدونة السلوك المرفقة والصادرة عن اللجنة العلمية الاستشارية والمتعلقة بمحلات المواد الغذائية الصغيرة والمصارف ومحطات الوقود والمخابز.

وناقشت اللجنة العليا في اجتماعها أيضًا الإجراءات الوقائية وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية للمصلين أثناء عودة افتتاح المساجد أمامهم بدءا من الثلاثاء المقبل.