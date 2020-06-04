لجنة مجابهة «كورونا» بـ«الوفاق» توصي باستمرار الإغلاق الكامل لمدن الجنوب 10 أيام إضافية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 10:23 مساء
وكيل وزارة الداخلية خلال لقاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية, 16 مايو 2020. (العليا لمجابهة جائحة كورونا)

أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق، الخميس، في اجتماعها الثلاثين، وبحضور رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بالاستمرار في إغلاق مدن الجنوب بشكل كامل لمدة عشرة أيام إضافية.

كما أوصت اللجنة في رسالة وجهتها إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتمديد حظر التجول الجزئي على أن يكون من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع الالتزام بضرورة ارتداء الكمامات التنفسية، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا الحاسي: إمكانات ضعيفة في سبها لمواجهة «كورونا».. وهذا سبب اختلاف وضع المدينة عن طرابلس وبنغازي

وسمحت اللجنة العليا في توصياتها لأصحاب المكاتب الاستشارية، ومكاتب المحاماة، ومحرري العقود، وأصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم والمتمثلة في المحال الصغيرة، والمشاريع الصغرى مع ضرورة الالتزام بقواعد وإرشادات التباعد الجسدي.

وشملت قائمة المسموح بممارسة عملها بشروط كلا من «أصحاب ورش صيانة السيارات، وأصحاب ورش صيانة المعدات الكهربائية والإلكترونية، وأصحاب ورش النجارة والحدادة، وأصحاب بيع وصيانة الإطارات ومحلات قطع الغيار».

وأكدت اللجنة في توصياتها الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح ووسائل النقل الجماعي. وبالنسبة للمصارف أوصت اللجنة بافتتاحها من الساعة الثامنة حتى الثانية ظهرًا، مع استخدام صفحات التواصل الاجتماعي لتحديد مواعيد السحب لكل مواطن لمنع الازدحام.

وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي (الحرس البلدي والشرطة) في تطبيق الحظر في جميع أنحاء البلاد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة مع مخالفي الإجراءات الاحترازية، وضرورة العمل بمدونة السلوك المرفقة والصادرة عن اللجنة العلمية الاستشارية والمتعلقة بمحلات المواد الغذائية الصغيرة والمصارف ومحطات الوقود والمخابز.

وناقشت اللجنة العليا في اجتماعها أيضًا الإجراءات الوقائية وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية للمصلين أثناء عودة افتتاح المساجد أمامهم بدءا من الثلاثاء المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من أنغيلا ميركل على مقتل الأميركي جورج فلويد
دولى
السراج: معركتنا مستمرة وعازمون على بسط سيطرة الدولة على أراضي الوطن كافة
ليبيا
الأمم المتحدة: يجب ضمان أن يكون أي لقاح لـ«كوفيد-19» متاحا لكل شخص في كل مكان
دولى
الأمير تشارلز عن إصابته بـ«كورونا»: أنا محظوظ
منوعات
معيتيق: روسيا شريك مهم في استقرار ليبيا.. وسنعمل معها على خفض التصعيد العسكري
ليبيا
«الطب الميداني» ينعى طبيبين قتلا جراء انفجار لغم خلال إسعافهما جرحى
ليبيا
تقليل ساعات حظر التجول في زوارة
ليبيا
وزير الدفاع الأميركي السابق ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ«تقسيم» الولايات المتحدة
دولى
شرطيون أميركيون يركعون على ركبة واحدة دعما للاحتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
لافروف: الشركات الروسية مستعدة لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد تطبيع الوضع العسكري...
ليبيا
مصر وإيطاليا تشددان على ضوابط التسوية الشاملة للأزمة الليبية وعملية «إيريني»
ليبيا
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفكيك رموز سرية بين الملكة ماري أنطوانيت والكونت فون فيرسن