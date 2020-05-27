«أفريكوم» تؤكد وصول ما لا يقل عن 14 طائرة روسية إلى قاعدة الجفرة في مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 05:38 مساء
صورة نشرتها «أفريكوم» تظهر طائرتين على مدرج قاعدة الجفرة. (تويتر)

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الأربعاء، وصول «ما لا يقل عن 14 طائرة روسية غير مميزة حديثًا إلى قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا»، وفق ما نشرته في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر».

وأوضحت «أفريكوم» أن «مقاتلات MiG 29s وSU-24 غادرت روسيا على مدار عدة أيام في مايو»، مشيرا إلى أن «جميع الطائرات في ذلك الوقت، كانت تحمل علامات سلاح الجو الروسي لكن بعد هبوطها في قاعدة حميميم الجوية في سورية، جرى طلاؤها بطراز MiG 29 لتظهر دون علامات وطنية».

وأضافت «أفريكوم» في تغريدة ثانية أنه جرى نقل الطائرات المقاتلة «جواً من قبل أفراد الجيش الروسي وترافقهم مقاتلات روسية متمركزة في سورية إلى ليبيا، هبطت في شرق ليبيا بالقرب من طبرق للتزود بالوقود. فيما بعد سلمت ما لا يقل عن 14 طائرة روسية غير مميزة إلى قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا». 

وأعلنت «أفريكوم» أمس الثلاثاء، أن روسيا «نشرت طائرات مقاتلة في ليبيا من أجل تقديم الدعم الجوي لمجموعة فاغنر» التي تقاتل مع قوات القيادة العامة ضد حكومة الوفاق «المعترف بها دوليًّا».

اقرأ أيضا: «أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا

وأشارت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا إلى أن الطائرات الروسية وصلت إلى ليبيا بعد عبورها سورية، حيث «أُعيد طلاء التمويه» الخاص بها، حسب بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

واعتبر قائد «أفريكوم»، الجنرال ستيفن تاونسند، أن هذه العملية محاولة من جانب روسيا لـ«قلب الميزان لصالحها في ليبيا، مثلما فعلت في سورية باستخدام مجموعات المرتزقة المدعومة من الحكومة مثل فاغنر»، لافتا إلى أن روسيا «ليس بمقدورها مواصلة إنكار تورطها في الصراع الليبي».

وتابع: «شاهدنا مقاتلات الجيل الرابع الروسية تطير إلى ليبيا، ولا يمكن للجيش الوطني الليبي أو الشركات العسكرية الخاصة امتلاك هذا التسليح أو تشغيله دون دعم من روسيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا توقف استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» في علاج مرضى «كورونا المستجد»
دولى
بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
الرئاسة التركية: الحل العسكري في ليبيا غير مجد.. وداعمو حفتر يقفون في الجانب ...
ليبيا
جريدة روسية: طائرات «ميغ 29» مجهولة هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية
ليبيا
«أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
حميد الشاعري يتصدر مؤشرات البحث بعد حفله على «cbc»
ثقافة وفن
دبلوماسية الصين في عصر كورونا: منقذ عالمي أم «ذئب محارب»؟
دولى
مصرف شمال أفريقيا يحذر عملاءه من حسابات مزورة
ليبيا
دعوى قضائية تلاحق شركة سويسرية متورطة في قضية «الوقود الليبي القذر»
ليبيا
منظمة الصحة تعلق تجارب علاج مصابي «كورونا» بـ«هيدروكسي كلوروكين»
دولى
السفارة الأميركية: نفتخر بالشراكة مع حكومة الوفاق والمستعدين لحماية الحرية ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الملك الزاهد محمد إدريس السنوسي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تويتر» يضيف عبارة تحذيرية إلى تغريدة لترامب في سابقة من نوعها