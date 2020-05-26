السراج يبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا مع الرئيس التونسي هاتفيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 10:03 مساء
الرئيس التونسي قيس بن سعيد ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (الرئاسة التونسية)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، والرئيس التونسي قيس بن سعيد، اليوم، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما الأحداث الأخيرة.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن الطرفين تبادلا خلال اتصال هاتفي اليوم، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وأكد بن سعيد تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا خالصا، يعبر عن إرادة الشعب الليبي «صاحب السيادة وحده»، لأنه هو الذي له الحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه دون تدخل أي كان.

وشهدت الأيام الماضية عدة تطورات ميدانية مع اشتعال حدة الاشتباكات على كل المحاور حول العاصمة طرابلس، مع سيطرة قوات الوفاق على عدة بلدات، فضلا عن قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.

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