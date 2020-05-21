«داخلية الوفاق» تكلف 4 أجهزة أمنية للبحث عن المخطوفة «وصال»

الفتاة المخطوفة وصال عبدالحفيظ محمد عبدالهادي. (الإنترنت)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، إنها كلفت 4 أجهزة أمنية لجمع المعلومات والتحري عن الفتاة «وصال عبدالحفيظ محمد عبدالهادي» التي خطفها مسلحون قبل يومين خلال اقتحام منزل أسرتها وسرقة مبلغ مالي بقوة السلاح.

وحسب بيان وزارة الداخلية المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن الأجهزة الأمنية التي كلفتها الوزارة بمتابعة القضية هي: مركز شرطة الكريمية، قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة، جهاز المباحث الجنائية، ومكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة.

وستتولى الأجهزة الأمنية وفق البيان «جمع المعلومات والتحري لحين العثور على الفتاة وإعادتها إلى أهلها وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة».

وأكدت وزارة الداخلية في ختام البيان أن «من قام بهذا العمل الإجرامي الجبان لن يفلت من العقاب»، وأن «يد العدالة والقانون ستكون هي الرادع لهم لمحاسبتهم على ما ارتكبت أياديهم من جرم بحق مواطنين».

واستحوذت واقعة خطف الفتاة وصال، بعد اقتحام وسرقة بيت عائلتها، على اهتمام صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، منذ يوم أمس، ونشرت صورا لها، ودانت واقعة الخطف، مطالبة بضرورة ملاحقة الفاعلين، وإعادة وصال إلى عائلتها.