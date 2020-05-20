انقطاع الكهرباء عن الأصابعة والقواليش وككلة والجعافرة «بسبب الاشتباكات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 02:12 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الأصابعة والقواليش وككلة نتيجة الاشتباكات.

وأُصيبت دوائر 66 ك.ف الأصابعة المتغذية من محطة 220 ك.ف غريان نتيجة الاشتباكات الدائرة، اليوم الأربعاء، ما أدى لانقطاع الخدمة عن تلك المناطق، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما أُصيبت دوائر 30 ك.ف العربان المتغذية من المحطة نفسها، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على مناطق الجعافرة، وأولاد بريك، وقماطة، وفق بيان الشركة.

وكانت شركة الكهرباء أعلنت سقوط «قذائف عشوائية» قرب مقرها الرئيسي في منطقة السواني، ظهر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأشجار الملاصقة للمقر، مشيرة إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تسقط فيها قذائف بجانب المبنى».

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