عماري يعلن استئناف الدراسة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في 13 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 04:46 مساء
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري. (الإنترنت)

أعلن وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، اليوم الخميس، استئناف الدراسة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في 13 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه «ستكون هناك لجنة وزارية بمشاركة وزارتي الصحة والتعليم لضمان عودة آمنة وتدريجية لعملية التعليم».

وقال عماري خلال مؤتمر صحفي بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس إن وزارة التعليم «ستشرف بشكل مباشر على توفير كافة المواد اللازمة لانطلاق العام الدراسي من كمامات ومطهرات للتعقيم». لافتا إلى أنه «إذا سارت الأمور على ما يرام بخصوص السيطرة على انتشار فيروس كورونا، فإن العام الدراسي الجديد سينطلق في 22 نوفمبر المقبل».

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