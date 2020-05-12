«أجوكو» تشارك في إخماد حريق مقر الشركة الكورية بقاريونس

شاركت أطقم الإطفاء بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الثلاثاء، في إخماد حريق شب في مقر الشركة الكورية، عند طريق الوادي بمنطقة قاريونس، غرب مدينة بنغازي.
وقالت «أجوكو»، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فرقها شاركت في إخماد الحريق بعد ورود بلاغ من مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الثالثة من صباح اليوم، لافتة إلى توفيرها سيارتي إطفاء من موقعها بقنفودة للتعامل مع الحريق، حيث لم تعودا إلا في الثامنة صباحًا بعد التأكد من إخماد الحريق.
وتظهر صور نشرتها الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك» نيرانًا مشتعلة بالأشجار والأعشاب، فيما يباشر إطفائيو «أجوكو» العمل على إخماد الحريق.