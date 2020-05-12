«أجوكو» تشارك في إخماد حريق مقر الشركة الكورية بقاريونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 02:46 مساء
رجل إطفاء تابع لشركة الخليج العربي للنفط يساهم في إخماد حريق مقر الشركة الكورية بقاريونس، 12 مايو 2020. (شركة أجوكو)

شاركت أطقم الإطفاء بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الثلاثاء، في إخماد حريق شب في مقر الشركة الكورية، عند طريق الوادي بمنطقة قاريونس، غرب مدينة بنغازي.

وقالت «أجوكو»، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فرقها شاركت في إخماد الحريق بعد ورود بلاغ من مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الثالثة من صباح اليوم، لافتة إلى توفيرها سيارتي إطفاء من موقعها بقنفودة للتعامل مع الحريق، حيث لم تعودا إلا في الثامنة صباحًا بعد التأكد من إخماد الحريق.

وتظهر صور نشرتها الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك» نيرانًا مشتعلة بالأشجار والأعشاب، فيما يباشر إطفائيو «أجوكو» العمل على إخماد الحريق.

نيران متصاعدة من مقر الشركة الكورية بقاريونس غرب بنغازي، 12 مايو 2020. (شركة أجوكو)
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