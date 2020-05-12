بالصور: جولة تفتيشية على محال زليتن للتأكد من الاشتراطات الصحية

أفراد مركز الرقابة على الأغذية في أحد المحال بزليتن، 11 مايو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

نظم مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية زليتن جولة تفتيشية وتوعوية على الأنشطة التجارية في المدينة؛ للتأكد من إتباع الاشتراطات الصحية.

واستهدفت الجولة محال المواد الغذائية والخضروات والفواكه، كما قدم الفريق الوقائي نصائح وإرشادات بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حسب بيان مركز الرقابة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

ووجه أفراد الحملة بضرورة إلزام المحال بالاشتراطات الصحية اللازمة من أجل الوقاية من مخاطر الفيروس.

وتستمر جولات مركز الرقابة على الأغذية على المحال والمخابز والمجازر في عدد من المناطق الليبية، خاصة أن المركز كثف جهوده خلال شهر رمضان لضبط المواد الغذائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها.

ومن تلك الجولات، الحملة التي نفذها أفراد المركز أمس الإثنين في مدينة غدامس، وأسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى احتواء بعضها على ألوان محظورة «E102-E120».

أحد أفراد المركز خلال معاينته لبضائع أحد المحال في المدينة

جانب آخر من أعمال المعاينة