ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 12:53 مساء
أحد عناصر الحرس البلدي في غدامس خلال التفتيش على المواد الغذائية في المدينة. (الإنترنت)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال جولة قام بها مفتشو مكتب غدامس أمس الأحد، رفقة عناصر جهاز الحرس البلدي.

وقال المركز إن المواد الغذائية المضبوطة تحتوي على ألوان محظورة «E102-E120»، وبعضها اتسم بسوء التخزين، مشيرا إلى سحب هذه المواد ومصادرتها واتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل الحرس البلدي غدامس، حسبما ذكرت صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

اقرأ أيضا: بالصور: الانتهاء من تجهيز مركز لعلاج المصابين بفيروس «كورونا» في غدامس

وتستمر جولات مركز الرقابة على الأغذية على المحال والمخابز والمجازر في عدد من المناطق الليبية، خاصة أن المركز كثف جهوده خلال شهر رمضان لضبط المواد الغذائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
لبنان يفرض حظر التجوال.. وتلويح بالإغلاق التام
عربى
متري عن بيان البعثة الأممية الأخير: عبارات «مألوف ومروع» لا تكفي
ليبيا
خضوع 3 مسؤولين في فريق البيت الأبيض لمواجهة «كورونا» للحجر الصحي
دولى
دول أوروبية تعيش اليوم الأخير من العزل.. و«كورونا» يواصل انتشاره شرقا وغربا
دولى
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
النهر الصناعي: اعتداء على محطة كهرباء «النهر 1» وتوقعات بانقطاع المياه عن أغلب ...
ليبيا
‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمئة صاروخ ...
ليبيا
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
العالم يخرج ببطء من الحجر وسط غموض حول منحى وباء «كورونا المستجد»
دولى
هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عودة موظفة إغاثة إيطالية مخطوفة منذ 18 شهرا إلى بلدها على رحلة خاصة (فيديو)