ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في غدامس

أحد عناصر الحرس البلدي في غدامس خلال التفتيش على المواد الغذائية في المدينة. (الإنترنت)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال جولة قام بها مفتشو مكتب غدامس أمس الأحد، رفقة عناصر جهاز الحرس البلدي.

وقال المركز إن المواد الغذائية المضبوطة تحتوي على ألوان محظورة «E102-E120»، وبعضها اتسم بسوء التخزين، مشيرا إلى سحب هذه المواد ومصادرتها واتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل الحرس البلدي غدامس، حسبما ذكرت صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وتستمر جولات مركز الرقابة على الأغذية على المحال والمخابز والمجازر في عدد من المناطق الليبية، خاصة أن المركز كثف جهوده خلال شهر رمضان لضبط المواد الغذائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها.