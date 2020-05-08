«مكافحة الأمراض» يعلن الشروط الصحية لعودة الدراسة بشكل تدريجي

طلاب الثانوية العامة في إحدى لجان الامتحانات العام الماضي. (أرشيفية: وزارة التعليم)

قالت رئيس قسم الصحة المدرسية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د.فوزية الترهوني، إن المركز وضع شروطا صحية لإمكانية العودة التدريجية للدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأوضحت الترهوني، في بيان اليوم للمركز، أن الشروط تمثلت في أن يكون بكل فصل دراسي عدد 15 طالبا فقط، وتوفير مياه نظيفة داخل المدارس، وتوفير مواد تنظيف ومعدات تعقيم وتطهير، وقفل المقاصف، وإلغاء فترة الراحة بين الحصص «الاستراحة»، ومنع كل الأنشطة التي بها تجمعات مثل حصص الأنشطة البدنية وغيرها من الأنشطة بما في ذلك الطابور الصباحي.

وأشارت الترهوني إلى أن وزارة التعليم ستعمل على تقليص عدد ساعات الدراسة اليومية، وعدد الحصص، فضلا عن تقليص بعض المواضيع بالمنهج الدراسي.

وأوضحت الترهوني أن هذه الخطوة لا تعني خروج البلاد من خطر فيروس «كورونا المستجد»، إنما لضمان عدم ضياع سنة دراسية كاملة للشهادتين الإعدادية والثانوية بشكل يضمن أيضا وقايتهم من الأمراض الفيروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، وضع اجتماع اللجنة المشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة التعليم بحكومة الوفاق التوصيات الأخيرة للعودة التدريجية للدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية، والتوصيات الخاصة بالعودة التدريجية لمراحل النقل للتعليم الأساسي والمتوسط.

«مكافحة الأمراض» و«تعليم الوفاق» يضعان التوصيات الأخيرة لعودة الدراسة تدريجيا

وقال وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، إن هذه التوصيات ستحال، غدا السبت، إلى اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» ومناقشتها مع اللجنة العلمية الاستشارية لاتخاذ خطوات عملية للعودة التدريجية للمدارس، بشكل يتماشى مع التوصيات الوقائية الاحترازية التي نبه عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.