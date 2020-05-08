أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 01:54 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الطقس على غالبية المناطق مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثير امتداد المرتفع الجوي، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد بامتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر ويتحرك ناحية الشمال الشرقي، لينتج عنه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، اليوم الجمعة، على غالبية المناطق الساحلية بين 20 و28 درجة مئوية، وبين 30 و36 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا ملحوظا بداية من الغد على مناطق الغرب، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 34 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرداه
السماء صافية تظهر بها سحب قليلة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 20 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و32 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجة الحرارة تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية غربية ثم شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«داخلية الوفاق» تعلن مصرع شرطي في قصف زاوية الدهماني وتنعيه
ليبيا
الخارجية الأميركية تتهم روسيا بإرسال «مقاتلين سوريين» إلى ليبيا
ليبيا
دي مايو يؤكد لعقيلة صالح ضرورة الحل السياسي في ليبيا وفقا لمخرجات برلين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن رفع الحظر عن التطعيمات
ليبيا
العدد 233 من جريدة «الوسط»: تسخين الجبهات يواكب مزاد المبادرات.. واستنفار حكومي ...
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» ببني وليد تستقبل 22 مواطنا عائدين من تركيا
ليبيا
مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات يرى الصين التهديد الأول على الولايات المتحدة
دولى
«الأزمات الدولية» تفسر أسباب سعي حفتر لمشروع سياسي بديل
ليبيا
بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
القنصل الليبي باسطنبول يوضح سبب السماح بعودة 9 مواطنين مع العالقين في تركيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا ما سيحدث إذا تناولت طعاما أو ماء ملوثا بـ«كورونا»