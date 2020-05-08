أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء على غالبية المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الطقس على غالبية المناطق مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثير امتداد المرتفع الجوي، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد بامتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر ويتحرك ناحية الشمال الشرقي، لينتج عنه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، اليوم الجمعة، على غالبية المناطق الساحلية بين 20 و28 درجة مئوية، وبين 30 و36 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا ملحوظا بداية من الغد على مناطق الغرب، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 34 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرداه

السماء صافية تظهر بها سحب قليلة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 20 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و32 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجة الحرارة تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية غربية ثم شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية.