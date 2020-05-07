تكيلف المهندس خليفة يوسف عمرو رئيسا لشركة الهروج للعمليات النفطية

مراسم تسليم واستلام لجنة إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الخميس، عن تكليف المهندس خليفة يوسف عمرو رئيسا لشركة الهروج للعمليات النفطية، بعد صدور قرارها رقم (52) لسنة 2020 القاضي بإعادة تشكيل لجنة إدارة الشركة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المهندس تولى رئاسة لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية خلفا للرئيس السابق عبدالوهاب النعمي يوم الثلاثاء 5 مايو الجاري.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة الهروج للعمليات النفطية ستظل إحدى الروافد الهامة للاقتصاد الوطني.

وتأسست شركة الهروج للعمليات النفطية المحدودة (فيبا سابقا) عام 1955، وتعمل على استكشاف وإنتاج النفط في 8 عقود امتياز، يقع معظمها على اليابسة في منطقة حوض سرت (الجيولوجي)، ويزيد إنتاجها من العمليات المُجمعة عن 20 حقلا، بقدرة إنتاجية تقدر بأكثر من 100 ألف برميل يومياً .

ويأتي قرار المؤسسة الوطنية للنفط بعد أيام من إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز الذي أعلنه هنه مطلع الشهر الجاري، ولقي ترحيبا من قبل البعثات الدبلوماسية العامة في ليبيا.