افتتاح مقر لعزل مصابي «كورونا» في «بنغازي الطبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 03:10 مساء
وزير الصحة في حكومة الوفاق خلال افتتاحه مقر لعزل مصابي كورونا في مركز بنغازي الطبي، 5 مايو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

افتتح وزير الصحة في الحكومة الموقتة، سعد عقوب، مقرًّا لعزل المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في مركز بنغازي الطبي، وهو أحد الأبراج التابعة للمركز.

ويضم المقر 250 سريرًا إيوائيًّا و64 سريرًا للعناية الفائقة، كما أنه منفصل عن باقي الأبراج، حسب بيان المكتب الإعلامي لمركز بنغازي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، فتحية العريبي إن البرج يعتبر «مثاليًّا جدًّا» لاستقبال الحالات كونه يضم أبوابًا خاصة به، ومعزولًا عن المركز تمامًا، إضافة إلى مساحة كبيرة مخصصة للسيارات.

100 ألف اختبار للكشف عن «كورونا»
ولفتت إلى توفير أكثر من 100 ألف اختبار للكشف عن الفيروس، وهي التي تعمل بها اللجنة حاليًا، مؤكدة توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للبرج.

ولم تسجل سوى أربع حالات إصابة بـ«كورونا» في المناطق التابعة للحكومة الموقتة، التي بدأت السبت الماضي في إجراء المسح العشوائي في بنغازي، وذلك بسحب عينات 50 شخصًا، مستهدفة الوصول إلى 600 عينة.

وأوضح مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات، الدكتور عبدالغفار المنفي، أن المسح يتم بناء على خطة جرى العمل عليها منذ أسبوع، بهدف أن تغطي العينة العشوائية جميع أنحاء بنغازي بالكامل، مضيفًا: «هي طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية».

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