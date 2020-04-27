«العامة للكهرباء» تناشد المواطنين بفتح صمام خط الغاز بمنطقة «سيدي السائح»

فنيون تابعون لشركة الكهرباء خلال محاولة إصلاح أحد الأعطال. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين، ليل الأحد - الاثنين - بالتدخل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وأهابت الشركة بـ«أبناء الوطن الخيرين ومنظمات المجتمع المدني وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح حتى يتسنى للشركة تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي»، وفق ما نشرته الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

معاناة حقيقية

وبحسب الشركة «تأتي هذه المناشدة تلبية لنداءات واستغاثة عدد كبير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، الذين عبروا عن معاناتهم الحقيقة خاصة خلال شهر رمضان المبارك».

وأكدت الشركة العامة للكهرباء «بأنه في حال فتح صمام الغاز ستباشر الشركة على الفور بتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي للحد من معاناة المواطنين الأكارم القاطنين في المناطق التي تقع في أطراف الشبكة الكهربائية».

وتفاعل كثير من مستخدمي فيسبوك، من مناطق متفرقة في ليبيا، مع مناشدة الشركة، حيث تساءلوا عن الموقع المراد إصلاح العطل به بالتحديد، مع وعود بالمبادرة بالتدخل في أسرع وقت ممكن.