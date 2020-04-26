«مالية الوفاق» تحيل أذونات صرف مرتبات شهر أبريل إلى مصرف ليبيا المركزي

شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق أنها أحالت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن هذا الإجراء يتبعه استكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكانت الوزارة انتهت من إعداد الأذونات لجميع قطاعات الحكومة، مع مراعاة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 270 للعام 2020، حسب بيان سابق للوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونص القرار على خفض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة، ابتداء من أول أبريل الجاري.

وحدد التخفيض في المرتبات بنسبة 20%، على أن يستهدف المشمولين بعلاوات التمييز بنص القرار رقم (27) لسنة 2011.

ويستثنى من تطبيق القرار الوظائف المحددة في القرار رقم (24) لسنة 2019، الذي نص على خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء في حكمهم ووكلاء الوزارات بنسبة 40%.