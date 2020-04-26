الدينار يستقر أمام الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 03:54 مساء

حافظ الدينار الليبي على استقراره أمام الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد، ثالث أيام شهر رمضان، فيما انخفض سعر كل من اليورو والجنيه الإسترليني.

وبلغ سعر صرف الدولار 5.77 دينار، وهو السعر ذاته الذي سجلته العملة الأميركية أمس السبت، فيما انخفض اليورو إلى 6.20 دينار اليوم من 6.22 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.10 من 7.11 دينار سجلها في تعاملات الأمس، حسب صفحات معنية بالسوق على موقع «فيسبوك».

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وارتفعت الليرة التركية إلى 0.83 من 0.82 دينار، بينما انخفض الدينار التونسي من 1.98 إلى 1.79 دينار ليبي.

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