كيف تستقبل السوق الموازية شهر رمضان؟

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 03:31 مساء
أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي. «بوابة الوسط»

حافظ سعر صرف الدولار على ارتفاعه فوق مستوى 5.80 دينار في السوق الموازية، قبل يوم واحد من حلول شهر رمضان المبارك.

وتراجع سعر العملة الأميركية اليوم الخميس إلى 5.83 دينار مقابل 5.86 دينار أمس، بفارق ثلاثة قروش، ليحافظ الدولار على مستوياته فوق 5.80 دينار الذي سجله الثلاثاء، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية هذا الشهر بعد قرار المصرف المركزي فتح منظومة الاعتمادات المستندية للمواد الغذائية والدوائية، ليعلن الخميس الماضي،  فتح 40 اعتمادا مستنديا للاستيراد بقيمة تبلغ أكثر من 56.1 مليون دولار خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري، لشركات تنوعت أنشطتها بين المواد الغذائية والمواشي واللحوم، والأدوية والمستحضرات الطبية، والصابون ومواد التنظيف، واستيراد الآلات الزراعية.

وفي السوق الموازية أيضا، تراجع اليورو بفارق 3 قروش إلى 6.27 دينار مقابل 6.30 دينار أمس، فيما هبط الجنيه الاسترليني إلى 7.10 دينار مقابل 7.14 دينار بفارق أربعة قروش. واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.83 دينار الذي سجلته أمس، وبالأداء نفسه حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.97 دينار ليبي.

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