«صحة الموقتة» تطالب مديري نقاط الرقابة بالمطارات والمنافذ البرية بالاستعداد لاستقبال العالقين العائدين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 03:55 مساء
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، مديري نقاط الرقابة الدولية بالمطارات والمنافذ البرية بالاستعداد لاستقبال المواطنين العالقين المقرر إعادتهم خلال شهر رمضان.

وحثت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مديري نقاط الرقابة الدولية بالمطارات والمنافذ البرية على ضرورة الكشف الطبي على العالقين العائدين وتعبئة النموذج المخصص للمسافرين وتوجيههم إلى أماكن الحجر والعزل السريري المحددة لهم.

اقرأ أيضا المشير حفتر يأمر بتسيير جسر جوي لإعادة العالقين في الخارج قبل رمضان

وكان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وجه في 14 أبريل الجاري، جميع اللجان المكلفة لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان.

يشار إلى أن أزمة الليبيين العالقين في الخارج كانت محورًا لعدة اجتماعات عقدتها لجنة مجابهة فيروس «كورونا» المستجد التابعة للحكومة الموقتة، حيث بحثت اللجنة سبل إعادة العالقين دون تعريضهم حياة المجتمع للخطر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتوقع أن يحاول ترامب تأجيل الانتخابات
دولى
وفاة 3176 مصابا بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
هل يحمي التدخين أصحابه من فيروس «كورونا»؟ دراسة فرنسية تجيب
دولى
الأمير محمد الرضا: المخرج من الأزمة نستقيه من تاريخنا.. والشعب من يقرر نظام ...
ليبيا
العدد 231 من جريدة «الوسط»: الليبيون وثلاثي الحرب وكورونا والغلاء
ليبيا
عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه للتنفس الصناعي
ثقافة وفن
«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان
ليبيا
رسميا .. إصابة أول حيوانين منزليين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
طب وصحة
«المركزي» في بنغازي ينتقد الحكومة الموقتة: انكمشت حتى بلغ الدين العام سقفه ...
ليبيا
خلافات حول ليبيا تفجر اتهامات متبادلة بين تركيا وفرنسا
ليبيا
معهد أميركي يحذر من تبعات «كارثية» حال تفشي «كورونا» في ليبيا
ليبيا
دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة طعام اليوم الأول من رمضان