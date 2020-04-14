المشير حفتر يأمر بتسيير جسر جوي لإعادة العالقين في الخارج قبل رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 08:12 مساء
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أوامره المباشرة والفورية لجميع اللجان المكلفة لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان، بحسب ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الثلاثاء.

وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر شدد على ضرورة إرجاع العالقين في الخارج «بعد خضوعهم جميعاً لإجراءات الحجر الصحي التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد».

يشار إلى أن أزمة الليبيين العالقين في الخارج كانت محورًا لاجتماع عقدته لجنة مجابهة فيروس «كورونا» المستجد أمس الخميس، حيث بحثت اللجنة سبل إعادة العالقين دون تعريضهم حياة المجتمع للخطر.

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والجمعة، طالبت الحكومة الموقتة المواطنين الليبيين العالقين في جمهورية مصر العربية، والذين غادرو ليبيا اعتبارًا من مطلع  شهر يناير الماضي بضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين من قبلها في كل من القاهرة، والإسكندرية، ومطروح.

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