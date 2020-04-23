البعثة الأممية لدى ليبيا تنشر دعوة غوتيريس إلى وقف إطلاق النار في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 02:15 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جنيف، 25 فبراير 2019، (ا ف ب)

نشرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا رسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريس التي دعا فيها إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وقال غوتيريس إن الكثيرين سيصومون رمضان في ظل ويلات الحرب وانعدام الأمن، مجددا دعوته إلى وقف الحرب، واستشهد بالآية القرآنية «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»، حسب البيان على موقع البعثة الإلكتروني.

وفي 23 مارس الماضي، دعا الأمين العام إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم بهدف حماية من «يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كورونا المستجد»، قائلا إن «من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات هم الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمشردون».

وأشار إلى أن صيام رمضان هذا العام سيكون بطبيعة الحال مختلفا جدا، فالكثير من الأنشطة المجتمعية ستتأثر بالتدابير الرامية إلى مكافحة جائحة كورونا، موجها الشكر إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم الإسلامي على دعمهم الفارين من النزاعات.

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وفي 8 أبريل الجاري، طالب غوتيريس بحماية المنشآت الطبية في ليبيا، مجداد دعوته إلى هدنة إنسانيةبهدف إنقاذ حياة المدنيين، وإتاحة المجال أمام السلطات وشركائها لتكريس جهودها للحد من انتشار الفيروس.

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