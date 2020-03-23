غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا المدافع واوقفوا الغارات الجوية»

وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الإثنين دعوة إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في جميع انحاء العالم بهدف حماية من «يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19».

وقال غوتيريس في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة إن «من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات (في العالم) هم الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون. وهم يواجهون أيضا خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

غوتيريس يدعو لوقف «فوري» و«غير مشروط» للأعمال العدائية في ليبيا

وسجلت أول إصابة بـ«كوفيد-19» في سورية التي تشهد حربا منذ 10 سنوات وحالات أخرى في جمهورية الكونغو الديموقراطية أو أفغانستان. ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في الدول التي تشهد نزاعات والتي غالبا ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.

وقال غوتيريس «لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا». وأضاف «وأقول للأطراف المتحاربة: اتركوا الأعمال العدائية وأخرسوا البنادق وأخمدوا المدافع وأوقفوا الغارات الجوية». وتابع «هذا الأمر حاسم الأهمية من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة». وقال أيضا «ضعوا حدا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن».

وبعد النداء الذي وجهه غوتيريس الأسبوع الماضي للتضامن مع الدول الفقيرة والضعيفة تفاديا لـ«ملايين» الضحايا، تعتزم الأمم المتحدة ان تنشر الأربعاء خطة إنسانية عالمية لمواجهة الوباء مع إنشاء صندوق مخصص لمكافحته دوليا.