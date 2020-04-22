8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا والحصيلة ترتفع إلى 59

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل ليبيا 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 59 حالة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم أمس الثلاثاء، 83 عينة ليتبين إصابة 8 حالات لمخالطين بالفيروس، فيما ظهرت نتائج العينات المتبقية سالبة.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 59، بينهم 4 حالات ببنغازي، فيما تسبب الفيروس في وفاة حالة واحدة ترجع لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق، عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 14.

ومساء الثلاثاء، أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد منذ 7 أبريل الجاري. وكانت اللجنة العليا لمجابهة «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة أعلنت الأسبوع الماضي، تخفيض عدد ساعات حظر التجول من 16 ساعة إلى 12 ساعة.

ودخل حظر التجول الكلي الذي أعلنته حكومة الوفاق، حيز التنفيذ منذ الجمعة الماضية على أن يستمر لمدة 10 أيام في محاولة من الحكومة لاحتواء الفيروس، خاصة في ظل ارتفاع عدد المصابين خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري بشكل ملحوظ.