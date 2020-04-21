مؤسسة النفط تناقش آلية «سرت للنفط» لترشيد الصرف

اجتماع مؤسسة النفط لمناقشة الوضع المالي لشركة سرت للنفط والغاز، 20 أبريل 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

ناقش مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز آلية الترشيد في الصرف الناتجة من تقليص ميزانية الشركة.

جاء ذلك في اجتماع عبر وسائط الاتصال المغلقة، أمس الإثنين، حيث بحث الوضع المالي للشركة، وضرورة اتباع سياسة مالية جيدة لإدارة الميزانية المتوافرة، ومراجعة المشاريع والطلبيات الخاصة بالشركة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها «سرت للنفط» في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق التعليمات الصادرة بالخصوص.

وأعلن أخيرا تعيين مسعود عيسى، رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة سرت، الذي قال في أول تصريحاته بعد توليه المنصب إن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيله وتطويره في مقدمة أولويات لجنة الإدارة الجديدة.

وأوضح في لقاء مصور، بثه المركز الإعلامي للشركة أن «الأحداث التي مرت بالبلاد منذ العام 2011 أدت إلى هجرة الكثير من الخبرات والكوادر الفنية المدربة، وتوقف البرامج التدريبية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مركز التدريب الصناعي». وأضاف مسعود عيسى «سنسعى إلى فتح مراكز تدريب سريعة جديدة، وإيفاد العاملين إلى الخارج للتأهيل والتدريب في أوروبا أميركا».