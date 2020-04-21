مؤسسة النفط تناقش آلية «سرت للنفط» لترشيد الصرف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 10:20 صباحا
اجتماع مؤسسة النفط لمناقشة الوضع المالي لشركة سرت للنفط والغاز، 20 أبريل 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

ناقش مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز آلية الترشيد في الصرف الناتجة من تقليص ميزانية الشركة.

جاء ذلك في اجتماع عبر وسائط الاتصال المغلقة، أمس الإثنين، حيث بحث الوضع المالي للشركة، وضرورة اتباع سياسة مالية جيدة لإدارة الميزانية المتوافرة، ومراجعة المشاريع والطلبيات الخاصة بالشركة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها «سرت للنفط» في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق التعليمات الصادرة بالخصوص.

وأعلن أخيرا تعيين مسعود عيسى، رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة سرت، الذي قال في أول تصريحاته بعد توليه المنصب إن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيله وتطويره في مقدمة أولويات لجنة الإدارة الجديدة.

وأوضح في لقاء مصور، بثه المركز الإعلامي للشركة أن «الأحداث التي مرت بالبلاد منذ العام 2011 أدت إلى هجرة الكثير من الخبرات والكوادر الفنية المدربة، وتوقف البرامج التدريبية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مركز التدريب الصناعي». وأضاف مسعود عيسى «سنسعى إلى فتح مراكز تدريب سريعة جديدة، وإيفاد العاملين إلى الخارج للتأهيل والتدريب في أوروبا أميركا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
نشطاء: النائب العام يصدر أمرا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف
ليبيا
«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض تشير لإصابة الأطفال بفيروس كورونا