«النهر الصناعي» يتوقع بدء وصول المياه إلى طرابلس الليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 07:40 مساء
أحد مواقع مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

تأسف جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، مساء اليوم الأحد، عن تأخر وصول المياه صباح اليوم إلى مدينة طرابلس، متوقعًا أن يبدء وصولها مع ساعات الليل المتأخرة أو غدًا الإثنين.

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»: «نأسف عن تأخر وصول المياه اليوم صباحًا لمدينة طرابلس لأسباب خارج مهام أعمالنا الفنية»، مطمئنًا المواطنين بأن «أعمال التشغيل وإعادة ضخ المياه والتعبئة مستمرة وتسير بشكل جيد ووفق معدلات التدفق للمياه المتاحة من حقول الآبار».

وأضاف أنه «من المتوقع بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها مع ساعات الليل المتأخرة لهذا اليوم الأحد، أو يوم الغد الإثنين».

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