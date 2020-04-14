4000 كمامة وبدلة واقية جديدة من «كورونا».. «صنع في ليبيا»

النجار يتسلم عينة من الكمامات والبدل الوافية المصنوعة في مؤسسات التعليم التقني والفني 13 أبريل 2019. (وزارة التعليم)

قالت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق إن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار تسلم 150 كمامة جرى تصنيعها محلياً بكوادر ليبية تدربت في مؤسسات التعليم التقني والفني التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.



وأوضح رئيس الهيئة عادل زنداح، خلال لقاء مع النجارفي مقر المركز أمس الإثنين، إن الهيئة تعمل على تجهيز أربعة آلاف بدلة وكمامية واقية، بواقع 2000 كمامة و2000 بدلة واقية ، من المقرر تسليمها أيضاً إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال اليومين المقبلين، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وصنعت كلية التقنية الصناعية مصراتة واقيات الوجه، فيما صنع المعهد العالي للعلوم والتقنية الشموخ بطرابلس الملابس الواقية والكمامات حسب المواصفات المطلوبة. يشار إلى أن الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، منذ ظهور الوباء بادرت بتصنيع مواد وأدوات الوقاية التي تفتقر لها مراكز الكشف والوقاية في ليبيا.