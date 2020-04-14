«مكافحة الأمراض» يكشف تفاصيل الإصابة 26 بحالة كورونا في ليبيا

شعار مركز مكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاصيل الحالة المصابة بفيروس كورونا، الإثنين، والتي رفعت عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 26 حالة.

ولفت المركز، في النشرة الوبائية للوضع اليومي لفيروس كورونا في البلاد، إلى أن الحالة لسيدة تبلغ من العمر 66 عاما، تم تحويلها إلى غرفة العزل المخصصة.

وتابع أن إجمالي الحالات النشطة المصابة بفيروس حتى الآن، وصل إلى 16 حالة، بينما تعافى 9 حالات، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأشار المركز إلى أن هذا التطور يستلزم ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي، كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان المركز قال في بيان، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم الإثنين، 10 عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وأظهرت النتائج إصابة حالة فيما كانت نتائج تسع حالات سلبية.